«Россия» и Nordwind приостановят рейсы на Кубу из-за топливного кризиса

Авиакомпании «Россия» и Nordwind («Северный ветер») изменили программу полетов на Кубу в связи со сложностями при заправке воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, перевозчики приостановили рейсы в Гавану и Варадеро.

Компания «Россия» с 12 февраля выполнит несколько обратных рейсов, чтобы вывезти российских туристов с острова. Пассажирам отмененных рейсов пообещали вернуть деньги по месту покупки билетов.

В Минтрансе и Росавиации ситуацию держат на контроле, ведомства находятся в постоянном контакте с кубинскими коллегами. «Стороны ищут альтернативные способы возобновления полетной программы в интересах граждан обеих стран», — заявили в Росавиации.

10 февраля вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщал, что перевозчики пока продолжают летать на остров, но их полетные программы могут измениться в зависимости от возможности дозаправки и технических остановок.

Топливный кризис на Кубе затронул не только авиасообщение. Днем ранее появилась информация о временной приостановке работы части отелей. По оценкам Ассоциации туроператоров России, на тот момент на острове отдыхали от 4,2 тыс. до 4,7 тыс. организованных туристов из РФ.

Ситуация обострилась после указа президента США Дональда Трампа от 29 января. Документ вводит торговые пошлины против стран-поставщиков нефти на Кубу. После президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о приостановке экспорта нефти на остров, хотя в 2025 году именно Мексика была основным поставщиком нефти на Кубу, обогнав Венесуэлу.