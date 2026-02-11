Присяжные по делу азербайджанской диаспоры на Урале вынесли обвинительный вердикт

Коллегия присяжных заседателей Кировского районного суда Екатеринбурга вынесла обвинительный вердикт по нашумевшему делу азербайджанской диаспоры на Урале, рассказал источник «Ъ-Урал». Шахина Шыхлински, Мазахира, Камала, Бакира, Аяза, Акифа Сафаровых и Шуджаяддина Раджабова признали виновными в убийствах и покушениях, совершенных в 2001 и 2010 годах. Вскоре с приговором должен будет выступить и председательствующий судья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, фигуранты дела обвинялись в убийстве и покушении на убийство предпринимателей в 2001, 2010 годах. По версии следователей, преступления они совершали из-за раздела сфер влияния в бизнесе и в борьбе за лидерство в азербайджанской диаспоре. В частности, им инкриминируется убийство в мае 2001 года предпринимателя Юнуса Пашаева, который продавал одежду на рынке «Таганский ряд»; а также — покушение на Фехруза Ширинова в 2010 году.

По эпизоду убийства Юнуса Пашаева в 2001 году признаны виновными: Шахин Шыхлински, Акиф Сафаров, Бакир Сафаров, Аяз Сафаров, Камал Сафаров, Мазахир Сафаров. По эпизоду покушения на убийство в 2010 году на Фехруза Ширинова признаны виновными: Шахин Шыхлински, Акиф Сафаров, Аяз Сафаров, Шуджаяддин Раджабов. По мнению присяжных снисхождения достоин лишь Бакир Сафаров.

Как ранее сообщали «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, следствие считает, что все фигуранты входили в этническую преступную группировку, которая занималась разными видами незаконной деятельности — от организации проституции и распространения порнографии до торговли наркотиками. Предполагаемые участники этнической группировки были арестованы летом. При задержании два человека скончались, что вызвало напряженность между Азербайджаном и Россией.

Напомним, в отедельное производство выделено уголовное дело Ахлимана Гянджиева, Азиза Абасова и Шахина Лалаева. Согласно данным "Ъ-Урал" следствие считает, что именно они наняли киллера, убившего в августе 2011 года владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева. По данным "Ъ-Урал", цена заказа могла составить до $50 тыс. Согласно данным следствия, исполнитель выстрелил Икраму Гаджиеву в голову, но тот успел выхватить оружие, сорвать кепку и очки с убийцы. Через несколько дней предприниматель умер. Как пояснил собеседник «Ъ-Урал», исполнителя все еще не нашли, как и нескольких других фигурантов. В СКР не уточнили, когда дело может быть передано в суд.

Напомним, после ареста Шахина Шыхлински неформальным лидером азербайджанцев на Урале стал Видади Мустафаев. Через некоторое время его задержали, затем суд арестовал его. Силовики предъявили ему обвинения в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). После Мустафаева главой стал бывший правоохранитель, полковник МВД в отставке — Керим Гасымов.

Ранее сообщалось, что господин Гасымов переводил для силовых структур телефонные разговоры уроженцев Азербайджана, обсуждавших между собой планируемые убийства. В частности, беседы Эльмана Сулейманова, который мог попытаться убить Фехруза Ширинова. Сам Керим Гасымов в разговоре с «Ъ-Урал» эту информацию опроверг.

Артем Путилов