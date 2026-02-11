Салтан, Арбенин или Меги

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить концерты казачьей песни и русского рэпа, посмотреть музыкальные и драматические спектакли, прийти в библиотеку или поучаствовать в стендапе. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

Где послушать музыку

13 февраля в 19:00 в ДК «Ростсельмаш» — концерт государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков им. Квасова. Помимо казачьих номеров, зрителей ждут драматические сюжетные композиции, посвященные героическому прошлому и славному настоящему.

Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)

14 февраля в 16:00 в пространстве «Особняк1898» — программа «Магия свечей. Soiree Francaise. Французские классики о любви». По замыслу организаторов, этот вечер — музыкальное путешествие, где каждая нота раскрывает глубину поэтических строк.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (12+)

14 февраля в 19:00 в Конгресс-холле ДГТУ — концерт авторской песни Меги Гогитидзе. Грузинская певица выступает в стиле, сочетающем элементы джаза, фолка, хип-хопа, рока и электронной музыки. Свои песни артистка пишет на грузинском, русском и английском языках.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (6+)

15 февраля в 18:00 в клубе «Мед» — сольный концерт рэпера Jahmal TGK (настоящее имя — Артем Аверин). Его творческий путь начался в конце 90-х. Известен, как российский рэп-исполнитель из Челябинска, основатель и участник культовой группы «Триагрутрика». С 2004 года этот рэпер стал одним из узнаваемых голосов уральской хип-хоп школы. Его композиции отличаются вдумчивой лирикой, самобытным ритмом и размеренной манерой подачи.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (18+)

Вверх

Какие спектакли посетить

13 февраля в 18:00 в Ростовском государственном музыкальном театре — опера «Пиковая дама». В центре сюжета — обедневший офицер Герман, который воспылал страстью к загадочной незнакомке. Ей оказалась Лиза — внучка старой, богатой Графини, и будущая законная супруга князя Елецкого.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

13 февраля в 18:30 на сцене театра драмы им. Максима Горького — драма «Маскарад» Михаила Лермонтова. Евгений Арбенин, отошедший от карточных игр, становится жертвой интриг. Его старые знакомые и друзья настраивают его против молодой жены Нины. В приступе ревности Арбенин убивает Нину. Но когда Неизвестный сообщает Евгению о невиновности Нины, он теряет рассудок.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

14 февраля в 18:00 в Молодежном театре — спектакль-впечатление «Онегин». Режиссер сознательно отказывается от «поэтических украшений», разрушает привычный ритм пушкинских фраз, черпая вдохновение в прозе жизни.

Стоимость билетов — от 1700 руб. (16+)

15 февраля в 19:00 на сцене Конгресс-Холла ДГТУ — «Адажио для влюбленных» по мотивам пьесы Ирады Берг «Contione-Встреча». Спектакль погружает зрителей в мир персонажей, их переживаний. Это повествование о мужестве, бездне отчаяния и боли, стремлении обрести в жизни новую цель.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Большой», «Горизонт Cinema & Emotion», «Чарли», «Чарли Вавилон», «Кинополис Парк» стартовали показы картины «Сказка о царе Салтане». Режиссер Сарик Андреасян снял фильм по одноименному произведению Александра Пушкина. В роли Салтана — «мажор» Павел Прилучный.

Стоимость билетов — от 520 руб. (0+)

Следующая киноновинка — комедия «Равиоли Оли». Певица и телеведущая Ольга Бузова стала жертвой мошенничества. Ее возлюбленный, немец Генрих, предложил ей вложить собственные средства в новый бизнес-проект. Но «сказочный» принц оказался трижды аферистом.

Стоимость билетов — от 540 руб. (16+)

Еще одна премьера — «Уволить Жору». Провинциал Макс занимается тем, что «убирает» топ-менеджеров и помогает «отжимать» доли в компаниях. Новое задание для героя — выгнать Георгия, главного программиста крупной IT-компании. Справится ли с этим умный Макс?

Стоимость билетов — от 450 руб. (16+)

Вверх

Чем еще можно заняться

С 13 по 15 февраля с 10:00 до 18:00 в Донской государственной публичной библиотеке — фестиваль короткометражных фильмов «Эхо». Это — возможность увидеть работы, которые одновременно покажут на сотнях площадок в России и за ее пределами.

Вход — свободный (6+)

15 февраля в 19:00 в Flash Bar — стендап- шоу «Открытый микрофон». Это своего рода «лаборатория» для комиков всех возрастов, где они экспериментируют с новым материалом и получают обратную связь от зрителей.

Стоимость билетов — 300 руб. (18+)

Вверх