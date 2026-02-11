Доля ушла в переработку

Нидерландский НПЗ, где 55% владеет TotalEnergies, а 45% — ЛУКОЙЛ (MOEX: LKOH), перешел под полное управление французской компании. Последняя будет сама обеспечивать завод сырьем и получать всю выручку, пока ЛУКОЙЛ не продаст долю. В Западной Европе расположено 70% мощностей TotalEnergies по нефтепереработке, рентабельность которой в 2025 году заметно выросла, и компания может быть заинтересована в выкупе доли партнера.

Французская TotalEnergies получила в самостоятельное управление НПЗ в Нидерландах, которым владеет совместно с ЛУКОЙЛом, заявил 11 февраля гендиректор TotalEnergies Патрик Пуянне. Его слова передает Reuters. Как отметил топ-менеджер, TotalEnergies будет обеспечивать НПЗ всем сырьем, покрывать затраты и получать всю продукцию.

В TotalEnergies подтвердили “Ъ”, что достигли операционного соглашения с ЛУКОЙЛом, по которому поставляют на НПЗ 100% нефти, оплачивают 100% затрат и получают 100% выручки.

Там добавили, что соглашение будет действовать, пока ЛУКОЙЛ ищет покупателя на свою долю, поскольку из-за санкций больше не может участвовать в проекте. В TotalEnergies отметили, что имеют исключительное право пользования заводом. Возможный интерес к приобретению доли ЛУКОЙЛа в компании не прокомментировали, заметив, что пакет не выкупали. В ЛУКОЙЛе “Ъ” не ответили.

ЛУКОЙЛ приобрел у TotalEnergies 45% в НПЗ в нидерландской провинции Зеландия в 2009 году. Партнеры управляли НПЗ по процессинговой схеме, в соответствии со своей долей обеспечивая поставки сырья и получая нефтепродукты. Стоимость сделки оценивалась в $725 млн с учетом запасов нефти и нефтепродуктов и $600 млн — без учета. Ежегодный объем производства НПЗ — 11,5 млн тонн.

Минфин США в конце октября 2025 года ввел санкции в отношении ЛУКОЙЛа. Ограничения распространялись и на структуры, где компания владеет от 50%. НПЗ в Нидерландах рестрикции не затронули, сообщили Reuters в правительстве страны. Санкции вынудили ЛУКОЙЛ начать поиск покупателей на зарубежные активы. В конце января компания заключила необязывающее соглашение о продаже иностранного бизнеса, за исключением проектов в Казахстане, с американской Carlyle. Для сделки еще требуется разрешение Минфина США, и ЛУКОЙЛ продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями (см. “Ъ” от 30 января).

TotalEnergies — второй переработчик нефти в Западной Европе, говорится в отчете компании. Мощности ее НПЗ в регионе — 1,22 млн баррелей в стуки (б/c), что соответствует 70% всех мощностей по переработке TotalEnergies. Помимо доли в НПЗ в Нидерландах компании принадлежит пять европейских заводов. В четвертом квартале 2025 года чистая прибыль TotalEnergies в сегменте переработки и сбыта выросла на 26% год к году, до $1,34 млрд благодаря увеличению маржи НПЗ в Европе более чем на 30%. За 2025 год чистая прибыль в сегменте выросла на 7%, до $3,75 млрд.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков полагает, что TotalEnergies может быть заинтересована в консолидации нидерландского НПЗ и параллельно с управлением обсуждать выкуп доли ЛУКОЙЛа. По его словам, для французской компании такая сделка была бы предпочтительнее, чем приобретение пакета у третьей стороны, например, Carlyle. Эксперт добавляет, что TotalEnergies может предложить ЛУКОЙЛу и обратный выкуп для ускорения переговоров. И хотя нидерландский НПЗ не затронут санкциям, продолжает Игорь Юшков, вероятно, есть давление местных властей, стремящихся избавиться от определенной «токсичности» ЛУКОЙЛа.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин добавляет, что и выкуп неконтрольной доли ЛУКОЙЛа в НПЗ Нидерландах потребует одобрения Минфина США. А с учетом непростой ситуации вокруг зарубежных активов, если сделка и состоится, она, скорее всего, будет с существенным дисконтом, отмечает аналитик. На деятельность ЛУКОЙЛа, полагает руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин, возможная продажа актива не окажет существенного влияния.

25 процентов

составила доля европейских НПЗ в нефтепереработке ЛУКОЙЛа в 2024 году

На европейских НПЗ ЛУКОЙЛа в 2024 году переработано 13,5 млн тонн нефти, что соответствует 25% от всей переработки компании, сообщалось в ее отчете за 2024 год. Помимо доли в НПЗ в Нидерландах ЛУКОЙЛу принадлежит «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» — крупнейший НПЗ на Балканах, а также завод в Румынии. В ноябре 2025 года на болгарском заводе ЛУКОЙЛа введено внешнее управление. Власти Румынии, передавало Reuters, в декабре приняли декрет, который позволяет взять под контроль активы компаний, находящихся под международными санкциями.

В числе возможных интересантов на НПЗ ЛУКОЙЛа в Болгарии и Румынии аналитики называют венгерскую MOL, которая в январе договорилась о выкупе доли «Газпром нефти» в сербской NIS, управляющей НПЗ в Панчево (см. “Ъ” от 20 января). Как отмечает Дмитрий Скрябин, видимых причин, почему заводы в Болгарии и Румынии не могли бы продаваться по отдельности, не в рамках общей сделки, нет.

Анатолий Костырев, Ольга Семеновых