Госдума одобрила инициативу Ростовской области в агросекторе

Государственная дума России одобрила законодательную инициативу Ростовской области, позволяющую сельхозпроизводителям учитывать траты на целевое образование кадров при расчете единого сельскохозяйственного налога. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поправки касаются регулирования целевого образования и устраняют различия в терминологии между Налоговым кодексом и законом «Об образовании». Благодаря изменениям аграрии получили возможность включать расходы на профессиональную подготовку специалистов в налоговые вычеты.

Корректировки ликвидируют правовую неопределенность для бизнеса и создают стимулы для инвестиций в развитие кадров села. Инициатива направлена на поддержку всех сельскохозяйственных регионов страны.

Константин Соловьев