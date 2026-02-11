В 2025 году в Новороссийске пострадали в ДТП 43 ребенка
За 12 месяцев 2025 года на территории Новороссийска произошло 42 ДТП с участием несовершеннолетних, в них пострадали 43 ребенка, еще один погиб от полученных травм. Об этом сообщил замглавы города Александр Гавриков, рассказывая об итогах заседания комиссии по обеспечению БДД.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В качестве основных причин аварий выделили нарушения как со стороны детей, так и со стороны водителей. Особое внимание, как отметил Александр Гавриков, на комиссии уделили вопросу нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними в части управления мототранспортом без прав.
На прошлой неделе, по словам замглавы Новороссийска, уличные камеры видеонаблюдения «Безопасного города» зафиксировали 91 ДТП с участием легковых автомобилей и 97 нарушений правил дорожного движения.