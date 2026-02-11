В 2025 году в Новороссийске пострадали в ДТП 43 ребенка

За 12 месяцев 2025 года на территории Новороссийска произошло 42 ДТП с участием несовершеннолетних, в них пострадали 43 ребенка, еще один погиб от полученных травм. Об этом сообщил замглавы города Александр Гавриков, рассказывая об итогах заседания комиссии по обеспечению БДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В качестве основных причин аварий выделили нарушения как со стороны детей, так и со стороны водителей. Особое внимание, как отметил Александр Гавриков, на комиссии уделили вопросу нарушения правил дорожного движения несовершеннолетними в части управления мототранспортом без прав.

На прошлой неделе, по словам замглавы Новороссийска, уличные камеры видеонаблюдения «Безопасного города» зафиксировали 91 ДТП с участием легковых автомобилей и 97 нарушений правил дорожного движения.

София Моисеенко