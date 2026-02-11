Мосгорсуд отменил конфискацию участка и дома Тимура Иванова

Московский городской суд отменил решение районного суда об обращении в доход РФ земельного участка и жилого дома бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Тимур Иванов, бывший заместитель министра обороны России

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Тимур Иванов, бывший заместитель министра обороны России

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

5 декабря 2025 года Пресненский районный суд конфисковал имущество экс-замминистра, его родственников и доверенных лиц на сумму более 1,23 млрд рублей. В доход государства обратили доли бывшего чиновника в четырех компаниях на 70 млн руб., 44 объекта недвижимости в Москве, Карелии, Подмосковье и Тверской области. Также суд изъял автомобили премиум-класса, 30 картин, 10 книг, 26 единиц оружия, драгоценности и найденные при обысках наличные. И сторона защиты, и сторона обвинения обжаловали решение суда.

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года по июнь 2024-го. 1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил его к 13,5 года колонии. Иванова признали виновным в растрате при закупке паромов для Керченской переправы, получении взяток, отмывании денег, незаконном хранении и переделке оружия.