Тимур Иванов рассчитался за растрату

Мосгорсуд приговорил к 13 годам колонии общего режима бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Он был признан виновным в двух эпизодах растраты — 216,6 млн руб. при покупке в 2015 году паромов для крымской переправы и 3,92 млрд руб., принадлежащих банку «Интеркоммерц», а также в легализации преступных доходов. Второй подсудимый — экс-глава компании «Оборонлогистика» Антон Филатов — за совершение аналогичных преступлений был осужден на 12 лет 6 месяцев колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тимур Иванов в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Тимур Иванов в зале суда

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В связи с ремонтом в Мосгорсуде (Богородский Вал) оглашение приговора состоялось в здании, расположенном в другом районе, на улице Фридриха Энгельса, неподалеку от станции метро «Бауманская» — ранее его занимали Измайловский и Мещанские райсуды.

По версии обвинения, оба преступления были совершены в 2015 году, когда Тимур Иванов занимал должность гендиректора подведомственной Минобороны компании — АО «Оборонстрой», а Антон Филатов был директором ее дочерней организации — ООО «Оборонлогистика». При этом действовали они не одни, а в составе организованной группы. Трое их предполагаемых соучастников скрылись за границей.

В первом эпизоде речь идет о покупке в Греции паромных судов Maria Eleni и Agios Lavrentios общей стоимостью €12,4 млн в обход санкций. Разницу между выделенными государству средствами и потраченными на суда обвинение считает похищенной. Деньги, как считает обвинение, были выведены на банковские счета подконтрольных фигурантам фирм, в частности под видом оплаты консалтинговых услуг. Второй эпизод касается хищения 3,9 млрд руб. у банка «Интеркоммерц» по различным фиктивным соглашениям. В этом случае деньги в январе 2015 года ушли из банка по фиктивным договорам купли-продажи валюты и перечислены за границу различным юрлицам под видом закупки оборудования, строительных материалов и т. п.

В ходе судебного процесса, который начался в конце марта, подсудимые вину в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) отрицали. Процесс был закрыт по ходатайству обвинения из-за наличия в деле сведений, составляющих гостайну.

В ходе прений сторон прокуратура требовала приговорить Иванова к 14 годам 6 месяцам, а Филатова — к 14 годам заключения с конфискацией имущества. Адвокаты просили подсудимых оправдать.

В итоге Мосгорсуд назначил Тимуру Иванову 13 лет колонии общего режима, а Антону Филатову — 12 лет 6 месяцев колонии. Помимо сроков подсудимым назначены штрафы: 100 млн руб. Иванову и 25 млн руб. Филатову. Бывший замминистра также лишен ордена «За заслуги перед отечеством» 3-й степени и звания «Почетный строитель». Также суд постановил конфисковать имущество осужденных на сумму отмытых подсудимыми средств в размере 216 млн руб.

Под арестом остались деньги и недвижимость фигурантов, среди которых два земельных участка, принадлежащих Филатову и расположенных в Подмосковье, а также денежные средства и автомобиль Cadillac 2013 года выпуска ориентировочной стоимостью 1,3 млн руб. У Иванова были арестованы, в частности, квартира в центре столицы на Поварской улице площадью 317,2 кв. м кадастровой стоимостью 115 млн руб., жилой дом площадью 344 кв. в поселке Архангельское за 8,8 млн. Кроме того, в ходе обысков по месту жительства у него обнаружили 56 млн руб., а еще 5,8 млн руб.— в служебных кабинетах на Фрунзенской набережной. А в другой квартире в Чистом переулке у замминистра нашли еще 2,5 млн руб., $13,5 тыс. и €14,7 тыс. 2,2 млн руб. хранились у него на счете в банка ВТБ. Под арестом все это имущество оставлено для взыскания с осужденных штрафов и выплаты по искам.

Мария Локотецкая