Генпрокуратура обжаловала решение по иску к Тимуру Иванову на 1,2 млрд рублей

Генпрокуратура России обжаловала решение Пресненского районного суда Москвы о частичном удовлетворении иска об изъятии имущества на 1,2 млрд руб. у бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, следует из картотеки дел.

Апелляционную жалобу 20 января подал первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин. Генпрокуратуру не удовлетворило, что иск был удовлетворен лишь частично, хотя в доход государства первая инстанция не обратила лишь автомобиль марки Bentley Continental GТ 2004 года выпуска, оформленного на бывшую жену экс-замминистра Светлану Захарову.

Прокуратура требовала обратить в доход государства активы, включающие три земельных участка в Карелии и Подмосковье, усадьбу в Тверской области и другую недвижимость. Кроме того, в список на изъятие вошли 40 транспортных средств, среди которых четыре автомобиля бывшей Светланы Захаровой и три машины его отца. В перечень подлежащего изъятию имущества также входили 30 картин, 10 антикварных книг, 26 единиц оружия, коллекция из 44 часов и 170 ювелирных изделий общей массой свыше 2,5 кг.

