Тимур Иванов отдал Родине почти все

Пресненский районный суд Москвы частично удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. В казну отойдет недвижимость, автомобили, предметы роскоши и часы стоимостью свыше 1,2 млрд руб. От части активов Иванов отказался в суде, сообщив, что они принадлежат другим людям. При этом суд оставил бывшей жене главного ответчика подержанный автомобиль.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Бывший замминистра обороны России Тимур Иванов

Разбирательство по иску Генпрокуратуры уложилось всего в несколько заседаний. 5 декабря по видео-конференц-связи из СИЗО выступил главный ответчик Тимур Иванов. Показания дали и соответчики, в том числе его бывшая жена Светлана Захарова. Затем после непродолжительных прений сторон суд вынес решение, в соответствии с которым иск надзорного ведомства был удовлетворен, но не в полном объеме. Агентства сообщили, что суд отказал Генпрокуратуре в изъятии драгоценностей жен экс-замминистра обороны, ряда земельных участков, в том числе в подмосковных Раздорах, а также сохранил на счетах ответчиков более 260 млн руб. Однако, по сведениям «Ъ», 99% активов ответчиков были обращены в доход государства. Только бывшей жене Иванова Светлане Захаровой суд постановил вернуть «старый» Bentley Continental GT.

По данным Генпрокуратуры, Иванов на неподтвержденные доходы приобрел доли в четырех коммерческих организациях на сумму свыше 70 млн руб., 44 дорогостоящих объекта недвижимости в Москве, Карелии, Московской и Тверской областях, 26 автомобилей премиум-класса и предметы роскоши, в том числе представляющие культурную ценность. Кроме того, на его банковских счетах и в ходе обысков были обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 260 млн руб.

С целью сокрытия своих противоправных действий большую часть активов, имеющих коррупционное происхождение, Тимур Иванов оформил на родственников и доверенных лиц.

Сам Иванов в суде утверждал, что не владел всем имуществом, которое Генпрокуратура хотела у него отсудить. А те активы, которые он признал, по версии ответчика, вполне соответствовали его доходам, за которые он отчитывался.

Сейчас Тимур Иванов отбывает 13-летний срок за растрату, а также обвиняется в получении взяток.

Николай Сергеев, Мария Локотецкая