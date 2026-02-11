Мэр Анапы прокомментировала ЧП со стрельбой в техникуме

Пострадавшие при стрельбе в техникуме Анапы находятся под наблюдением врачей городской больницы, об этом заявила глава города-курорта Светлана Маслова. Она сообщила, что при необходимости пациентов готовы транспортировать в краевые медицинские учреждения.

Светлана Маслова выразила соболезнования семье погибшего в результате ЧП охранника техникума, его родственникам окажут психологическую, медицинскую и социальную помощь. Для студентов, их родителей и преподавателей откроют мобильный психологический центр, в Анапе организуют работу горячей линии со специалистами.

Студент техникума открыл стрельбу из неустановленного оружия днем 11 февраля. Как сообщали в МВД Кубани, в результате произошедшего получили повреждения три человека, один из них скончался от полученных ранений. На месте работают сотрудники экстренных служб, прокуратура инициировала проведение проверки.

Кристина Мельникова