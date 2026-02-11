В системе газоснабжения Кубани число умных устройств выросло в 2,5 раза

В Краснодарском крае количество умных устройств для удаленного сбора и контроля потребления газа увеличилось в 2,5 раза, согласно данным цифровой экосистемы МТС по результатам анализа динамики автоматизации предприятий за 2025 год.

Самое большее количество умных устройств сегодня задействовано в сферах энергоснабжения и ЖКХ, а наиболее высокие темпы автоматизации впервые продемонстрировали предприятия газоснабжения региона.

Кроме того, в топе региональных компаний, активно использующих в своей работе сервисы на базе IoT — логистические компании с мониторингом транспорта, а также организации, управляющие городской инфраструктурой с проектами «Умный город» и «Безопасный город». Высокие темпы автоматизации отрасли также показывают застройщики и аграрии.

Как отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый, в ближайшие годы все сферы потребления будут полностью автоматизированы, и это сделает взаимоотношения поставщиков и пользователей максимально удобными и прозрачными.

Сергей Емельянов