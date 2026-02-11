Прокуратура Кубани проводит проверку по факту стрельбы в анапском техникуме
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку по факту произошедшей стрельбы в холле одного из техникумов Анапы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Сейчас анапский межрайонный прокурор находится на месте и координирует работу спецслужб. Устанавливаются обстоятельства происшествия и мотивы действий стрелявшего.
«Ъ-Кубань» писал, что один из студентов техникума открыл стрельбу из неустановленного оружия в холле учебного учреждения. Дальше в здание ему не дал пройти охранник, который оперативно среагировал и вызвал на место правоохранительные органы. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, в результате произошедшего погиб охранник техникума и пострадали два человека. Сейчас количество пострадавших еще уточняется. На месте происшествия дежурят бригады скорой помощи.