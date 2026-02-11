Прокуратура начала проверку по факту стрельбы в техникуме Анапы

Прокуратура Краснодарского края организовала проведение проверки по факту инцидента со стрельбой в холле одного из техникумов Анапы. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Молодой человек открыл стрельбу из неустановленного оружия днем 11 февраля. По данным МВД Кубани, он является студентом учебного заведения.

На месте происшествия работает анапский межрайонный прокурор, координируя работу спецслужб. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате стрельбы погиб охранник техникума, принявший на себя основной удар со стороны нападавшего. Глава региона также сообщает о двух пострадавших с ранениями средней тяжести.

Кристина Мельникова