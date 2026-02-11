«Основной риск сегодня — вымывание переходного слоя малого бизнеса»

В 2025 году, в связи с изменениями налогового законодательства, плательщиками налога на добавленную стоимость (НДС) на Кубани стали порядка 8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а в 2026 году под обязанность уплаты налога дополнительно подпадут еще около 15 тыс. предприятий с выручкой свыше 20 млн руб. Такие цифры приводит Краснодарское краевое отделение «Опоры России». Представители общественной организации опасаются, что для многих субъектов МСП в регионе последствия налоговой реформы могут обернуться «уходом в тень», дроблением или закрытием бизнеса. О роли малого и среднего бизнеса в экономике Кубани — в интервью «Review. Ъ-Кубань» рассказал председатель Краснодарского краевого отделения «Опоры России» Даниэль Башмаков.

— Даниэль Маратович, сколько сегодня, по вашим данным, в Краснодарском крае зарегистрировано субъектов малого и среднего предпринимательства? Как вы оцениваете вклад МСП в экономику региона?

— По состоянию на конец 2025 года в Краснодарском крае зарегистрировано порядка 317 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Это один из самых высоких показателей в стране, и он напрямую отражает структуру региональной экономики.

Малый и средний бизнес играет ключевую роль в региональной экономике не только с точки зрения количества компаний, но и с точки зрения занятости, наполнения территорий экономической жизнью и устойчивости муниципалитетов. В торговле, услугах, туризме, строительстве, агропромышленном комплексе — именно малый и средний бизнес формирует основу экономики, особенно за пределами крупных городов.

Важно понимать, что для Кубани малое и среднее предпринимательство — это не вспомогательный сектор, а несущая конструкция региональной экономики. Любые системные изменения в налоговой или регуляторной среде в первую очередь отражаются именно на нем.

— С какими сложностями сегодня сталкиваются представители малого и среднего бизнеса на Кубани и по стране в целом? К чему могут привести эти сложности?

— Сегодня предприниматели работают в условиях накопленного давления сразу по нескольким направлениям. Это рост налоговой и неналоговой нагрузки, увеличение издержек, дефицит кадров, удорожание финансирования и высокая административная сложность ведения бизнеса.

Особое место занимает рост налоговой нагрузки, в том числе за счет расширения круга плательщиков НДС, увеличения обязательных страховых взносов и налогов, не зависящих от финансового результата, например налога на имущество от кадастровой стоимости. Для бизнеса с низкой маржинальностью — это критично.

В сочетании с кадровым дефицитом и ростом зарплат это приводит к тому, что многие компании фактически переходят в режим выживания. В среднесрочной перспективе это означает сокращение инвестиций, отказ от масштабирования, уход части предпринимателей в самозанятость или тень и постепенное вымывание малого бизнеса как основы экономики региона.

СПРАВКА С 1 января 2026 года в Налоговый кодекс внесены изменения, согласно которым организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УНС), освобождаются от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, если за календарный год, предшествующий тому, с которого они перешли на упрощенную систему налогообложения, у указанных организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов не превысила: 20 млн руб. за 2025 год; 15 млн руб. за 2026 год; 10 млн руб. за 2027 год. Таким образом, по информации УФНС России, если доходы организации или индивидуального предпринимателя, применяющих УНС за 2025 год, превысили 20 млн руб., то с 1 января 2026 года у налогоплательщика УСН возникает обязанность по исчислению и уплате НДС в бюджет. Налогоплательщик УСН, у которого возникла обязанность исчислять и уплачивать НДС в бюджет, вправе применять: общеустановленные ставки НДС (20%, 10%, 0%); выбрать одну из специальных ставок (5% если доходы за 2025 год составили от 20 млн руб. до 250 млн руб. или 7% если доходы за 2025 год составили от 250 млн руб. до 450 млн руб.).

— Как может сказаться на малом и среднем бизнесе снижение порога выручки для уплаты НДС? Как это отразится на экономике региона в целом?

— Для значительной части малого бизнеса НДС — это не просто налог, а качественно иной уровень сложности бизнеса. По информации УФНС, в 2026 году около 23 тыс. субъектов МСП в Краснодарском крае оказываются вовлечены в режим уплаты налога на добавленную стоимость.

Речь идет о дополнительных затратах на бухгалтерию, ЭДО, программное обеспечение, сопровождение, а также о кассовых разрывах, поскольку НДС подлежит уплате независимо от фактического поступления средств. Для бизнеса с сезонной выручкой (туризм, услуги, АПК) — это особенно болезненно.

В результате предприниматели начинают искусственно сдерживать рост, дробить бизнес или отказываться от новых контрактов. Формально бюджет может получить краткосрочный эффект, но в среднесрочной перспективе регион рискует потерять динамику развития МСП и предпринимательскую инициативу.

— Какие категории предпринимателей пострадают сильнее всего? Какие сферы реформа затронет в меньшей степени?

— Наиболее уязвимы — малые предприятия с выручкой до 20 млн руб., работающие в торговле, общепите, услугах, туризме, мелком строительстве. У них минимальный запас прочности и острый дефицит квалифицированной бухгалтерии, особенно в малых городах и сельских территориях.

Менее всего реформа затронет компании, изначально работающие с НДС, производственные предприятия и B2B-бизнес, встроенный в цепочки с крупными контрагентами. Основной риск сегодня — вымывание именно переходного слоя малого бизнеса, который обеспечивает занятость и экономическую стабильность региона.

Беседовал Дмитрий Михеенко