Суд в Сочи арестовал экс-депутата парламента Абхазии Гарри Кокая

Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего депутата парламента Абхазии Гарри Кокая. Экс-парламентарий обвиняется в совершении разбоя в особо крупном размере. Как стало известно «Ъ-Сочи», судебное решение принято в рамках расследования уголовного дела, подробности которого на данный момент не раскрываются.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Гарри Кокая ранее являлся публичной фигурой в Абхазии и был известен не только своей политической деятельностью, но и резонансными инцидентами. В частности, осенью 2021 года он оказался в центре внимания после происшествия на набережной Махаджиров в Сухуме, рядом с рестораном Rina. Тогда, по данным правоохранительных органов, депутат произвел несколько выстрелов в воздух из пистолета Glock. Прибывшие на место сотрудники милиции, как сообщалось, потребовали передать оружие и покинуть территорию, однако Кокая, по утверждениям силовых структур, отказался выполнить законные требования и уехал с места инцидента. Впоследствии он был задержан.

Гарри Кокая получил депутатский мандат в 2020 году, заняв место в парламенте Абхазии после того, как Аслан Бжания был избран президентом республики. Его арест в Сочи стал очередным этапом в уголовном разбирательстве, которое теперь рассматривается российскими правоохранительными и судебными органами. Избрание меры пресечения в виде содержания под стражей свидетельствует о том, что следствие настаивает на высокой степени общественной опасности инкриминируемого деяния и рисках, которые, по мнению обвинения, могут возникнуть при более мягкой мере пресечения.

Мария Удовик