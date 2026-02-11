Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков о работе Telegram, выборах на Украине и контактах с США

Песков рассказал о контактах с представителями Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов во время брифинга. Он прокомментировал ограничение работы Telegram в России, ситуацию вокруг венесуэльской нефти и возможность проведения выборов на Украине. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О возможных выборах на Украине

  • Пока рано говорить о намерениях Зеленского провести выборы, сейчас идет только обмен сообщениями через прессу. В этом вопросе нужно ориентироваться на первоисточники, от них пока заявлений не было.

О работе Telegram

  • Последствия замедления Telegram для фронта трудно и невозможно представить, так как военные коммуникации не могут вестись через мессенджеры.
  • Ведутся контакты с представителями Telegram по вопросам выполнения российского законодательства.
  • Можно выразить сожаление из-за замедления Telegram, но закон нужно выполнять.

Об отношениях Армении и Азербайджана с США

  • Россия считает, что ЮАР должна принимать активное участие в работе формата G20. Москва не обсуждала этот вопрос с Вашингтоном.
  • Армения и Азербайджан суверенные и могут строить отношения с любыми странами, в том числе с США.
  • Москва рассчитывает на то, что взаимодействие с Ереваном в рамках ЕАЭС будет продолжаться.
  • У России с Арменией и Азербайджаном свои взаимовыгодные отношения, которые будут развиваться.

О контактах с США

  • Россия заинтересована в обсуждении с США экономических вопросов.
  • Россия будет использовать каналы общения с США для прояснения ситуации с венесуэльской нефтью.

Новости компаний Все