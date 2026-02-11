Песков о работе Telegram, выборах на Украине и контактах с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов во время брифинга. Он прокомментировал ограничение работы Telegram в России, ситуацию вокруг венесуэльской нефти и возможность проведения выборов на Украине. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О возможных выборах на Украине

Пока рано говорить о намерениях Зеленского провести выборы, сейчас идет только обмен сообщениями через прессу. В этом вопросе нужно ориентироваться на первоисточники, от них пока заявлений не было.

Последствия замедления Telegram для фронта трудно и невозможно представить, так как военные коммуникации не могут вестись через мессенджеры.

Ведутся контакты с представителями Telegram по вопросам выполнения российского законодательства.

Можно выразить сожаление из-за замедления Telegram, но закон нужно выполнять.

Об отношениях Армении и Азербайджана с США

Россия считает, что ЮАР должна принимать активное участие в работе формата G20. Москва не обсуждала этот вопрос с Вашингтоном.

Армения и Азербайджан суверенные и могут строить отношения с любыми странами, в том числе с США.

Москва рассчитывает на то, что взаимодействие с Ереваном в рамках ЕАЭС будет продолжаться.

У России с Арменией и Азербайджаном свои взаимовыгодные отношения, которые будут развиваться.

О контактах с США