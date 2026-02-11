Песков: Россия не обсуждает с США членство ЮАР в G20

Россия считает, что ЮАР должна принимать активное участие в работе формата G20, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что Москва не обсуждала этот вопрос с Вашингтоном.

«Что касается участия ЮАР в "двадцатке", то мы считаем, что ЮАР должна присутствовать (в G20.— "Ъ") и должна принимать активное участие»,— сказал представитель Кремля во время пресс-волла.

На уточняющий вопрос о том, обсуждала ли российская сторона эту тему с США, господин Песков ответил отрицательно. «Эта тема не обсуждается. Вместе с тем, мы заинтересованы в том, чтобы обсуждать с американцами экономические дела, считаем, что на повестке дня много тем, которые могли бы представлять взаимный интерес»,— добавил пресс-секретарь.

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп объявил, что не станет приглашать представителей ЮАР на саммит G20, который Штаты как страна-председатель примет в этом году в Майами. Поводом стал отказ южноафриканских властей от церемонии передачи символа председательства в «двадцатке» Штатам по завершении саммита в Йоханнесбурге. Пир этом господин Трамп демонстративно отказался от участия в прошлогодней встрече и отправил на нее дипломата относительно невысокого ранга, что было воспринято президентом ЮАР Сирилом Рамафосой как оскорбление.

