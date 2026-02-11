В Кремле усомнились, что замедление Telegram влияет на связь российских бойцов в зоне СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление из-за замедления Telegram в России, но отметил, что «закон нужно выполнять». Он не считает, что принятые в отношении мессенджера меры как-то повлияют на связь российских военнослужащих в зоне СВО.

Во время брифинга корреспондент Reuters озвучил опасения военных блогеров о том, что замедление и возможная блокировка Telegram «значительно затруднят координацию усилий российских военных в зоне СВО». Господин Песков выразил сомнения, что военные общаются через какой-либо мессенджер.

«Я не специалист, эти вопросы нужно адресовать Министерству обороны. Я не думаю, что можно представить себе, что фронтовая связь обеспечивается посредством Telegram или какого-то мессенджера. Представить себе такое трудно и невозможно. Но, в любом случае, конечно, об этом должны говорить специалисты»,— ответил представитель президента.

Дмитрий Песков уточнил, что «ведутся контакты с людьми из Telegram», но подробности не привел. По его словам, если реакции не следует, то Роскомнадзор (РКН) «принимает меры в соответствии с законодательством». «Здесь можно только выразить сожаление, в этом нет ничего хорошего, но закон нужно выполнять»,— добавил пресс-секретарь.

10 февраля Роскомнадзор усилил меры по замедлению мессенджера Telegram. Ведомство пообещало «последовательно» этим заниматься, чтобы «добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», сообщили «Ъ» в РКН. Там утверждают, что мессенджер не выполняет требования по защите персональных данных, а также не принимает меры по борьбе с терроризмом и мошенничеством. Основатель Telegram Павел Дуров назвал замедление мессенджера в России «ограничением свободы граждан». По его словам, россиянам начали ограничивать доступ к Telegram, чтобы заставить их «перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры».

Подробности — в материале «Ъ» «Ни на Telegram жалости».