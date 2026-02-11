Сбер в 2025 году выдал бизнесу Дагестана 17,3 млрд рублей кредитов

Сбер за 2025 год предоставил бизнесу Дагестана займы на 17,3 млрд рублей, сообщает пресс-служба Юго-Западного банка. Об этом заявили на встрече председателя Юго-Западного Сбербанка Анатолия Песенникова и главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

Каждый третий предприниматель республики развивается при поддержке банка. Крупный бизнес получил 10,3 млрд руб. займов, малый бизнес — свыше 1,6 млрд руб. Аграрии оформили льготные займы на 680 млн руб., по программе поручительства МСП — на 270 млн руб.

«Сбер в прошлом году заплатил налогов в регионе 750 млн руб., это на 200 млн больше, чем годом ранее»,— сказал Анатолий Песенников. По его словам, портфель кредитной поддержки предпринимателей вырос на 40% и к 1 января 2026 года превысил 22 млрд руб.

Розничный кредитный портфель составил около 83 млрд руб. Объем привлеченных средств предпринимателей превысил 24,5 млрд руб., показав рост на 13%. В розничном сегменте портфель сбережений увеличился на 15% до 142 млрд руб.

Дагестан стал лидером на Северном Кавказе по автокредитованию. На республику пришлось 28% от всего объема выданных в макрорегионе займов на покупку автомобилей — 114 млн руб.

При поддержке банка в Дагестане развивается строительство. В 2025 году Сбер принял 10 решений о финансировании проектов отрасли на общую сумму 8,3 млрд руб. Портфель жилищного кредитования к началу 2026 года вырос до 39,1 млрд руб. Свыше двух тысяч россиян взяли ипотеку в республике на общую сумму 8,7 млрд руб., около 75% — с господдержкой.

«Несмотря на конкуренцию, в регионе у Сбера — лидерские позиции»,— отметил Сергей Меликов. По словам главы республики, регион осваивает почти 300 га на берегу Каспия и заинтересован в сдаче жилья. «Думаю, вам будет интересно поучаствовать в этом проекте»,— обратился он к представителям банка.

Тат Гаспарян