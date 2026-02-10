В Махачкале для создания ОЭЗ выделили 300 га земли
В Дагестане определили земельные участки для создания новой особой экономической зоны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития республики Гаджи Султанова.
«С нашими коллегами по правительству работаем над формированием заявки на создание новой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Махачкале. Уже сформирован перечень из пяти перспективных инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на территории будущей ОЭЗ»,— приводят слова чиновника в сообщении.
Так, для создания зоны определили более 300 га земель.