Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Махачкале для создания ОЭЗ выделили 300 га земли

В Дагестане определили земельные участки для создания новой особой экономической зоны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра экономического развития республики Гаджи Султанова.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«С нашими коллегами по правительству работаем над формированием заявки на создание новой особой экономической зоны (ОЭЗ) в Махачкале. Уже сформирован перечень из пяти перспективных инвестиционных проектов, которые планируется реализовать на территории будущей ОЭЗ»,— приводят слова чиновника в сообщении.

Так, для создания зоны определили более 300 га земель.

Константин Соловьев

Новости компаний Все