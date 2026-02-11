Ветеран СВО назначен главой избиркома федеральной территории Сириус

Центральная избирательная комиссия России обновила состав территориальной избирательной комиссии федеральной территории Сириус. Председателем ТИК назначен ветеран специальной военной операции Оярс Машков, ранее занимавший должность заместителя председателя избирательной комиссии Хабаровского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Первый состав ТИК Сириуса был сформирован в 2021 году и насчитывал 11 членов. Решением ЦИК обновление коснулось 64% состава — в комиссию вошли семь новых членов. «Решение принято», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

По данным заместителя председателя ЦИК Николая Булаева, Машков имеет высшее образование и степень кандидата юридических наук. Он окончил Хабаровский государственный технический университет по направлениям «Юриспруденция» (2000) и «Инженер-механик» (2001). В избирательной системе работает с 2005 года, занимал должности в участковых и краевых комиссиях, в 2012–2023 годах был секретарем крайизбиркома, с 2023 года — заместитель председателя комиссии. В 2025 году получил статус ветерана боевых действий после службы в составе добровольческого отряда «БАРС Хабаровск».

Первое заседание обновленного состава ТИК Сириуса планируется провести не позднее 25 февраля.

Вячеслав Рыжков