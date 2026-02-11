Минстрой заявил об отзыве генплана Среднеуральска с застройкой участков ИЖС

Администрация Среднеуральска направила письмо в министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области об отзыве проекта генерального плана муниципалитета до 2045 года до начала «фактического рассмотрения» документа, рассказали «Ъ-Урал» в ведомстве. «В данной связи министерством оценка проекта генерального плана в установленном порядке не производилась»,— добавили чиновники в ответе на запрос.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Новый генплан Среднеуральска предполагал перевод участков жителей частного сектора города из индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в землю под строительство многоквартирных домов (МКД). В декабре горожане записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором призвали главу государства отклонить изменения в генплан и помешать сносу объектов на «девяти улицах, на каждой из которых более 100 домов».

В начале февраля в мэрии Среднеуральска «Ъ-Урал» сообщили, что решили отказаться от нового проекта генплана из-за большого количества обращений со стороны жителей и членов общественной палаты города. В администрации заверили, что в ближайшие два месяца в мэрии разработают новые изменения в генплан. Поправки будут предусматривать строительство в центре города 140 тыс. кв. м. жилья с коммерческой недвижимостью только на свободных территориях или на месте ветхого, аварийного жилья.

«Администрацией (Среднеуральска.— "Ъ-Урал") в качестве обоснования отзыва проекта генерального плана указано на потребность приведения функциональных зон, предусмотренных названным проектом, в соответствие с фактическим использованием территории под индивидуальные жилые дома»,— подчеркнули в министерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

В мэрии Среднеуральска заверили, что в ходе новых общественных слушаний по проекту генплана жители смогут высказать свои предложения по будущей застройке города. «Отклонение первого варианта проекта генерального плана внесет корректировки в реализацию заявленных планов, но более важная задача защита законных интересов граждан»,— подчеркнули в администрации.

Василий Алексеев