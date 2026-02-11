На Дону программу капремонта домов продлили до 2077 года

В Ростовской области программу капитального ремонта, рассчитанную до 2049 года, продлили еще на 28 лет — до 2077 года. В перечень объектов включили более 100 многоквартирных домов. Об этом сообщили «Ведомости. Юг» со ссылкой на данные первого заместителя министра ЖКХ региона Дмитрия Беликова.

Необходимость в продлении программы возникла из-за ежегодного добавления новых зданий, введенных в эксплуатацию. Сроки капитального ремонта таких домов определяются на основе нормативного срока службы их конструктивных элементов. Дома, которые начали эксплуатироваться после утверждения программы, имели сроки капитального ремонта, выходящие за рамки 2049 года, поэтому программу продлили до 2077 года.

Господин Беликов отметил, что принятые изменения затронули 106 новых домов. Сроки капитального ремонта для этих многоэтажек наступят в 2049 —2050 годах.

Региональную программу капремонта домов утвердили в 2013 году, работать она начала с 2014 года. Тогда в перечень домов, подлежащих ремонту, входили более 19 тыс. зданий. За время действия программы проведено 38 ее актуализаций: из списка исключено более 2,4 тыс. домов и включено 2 тыс. Сейчас под действие программы попадают 18,6 тыс. многоэтажек площадью более 63 млн кв. м.

По информации заместителя министра, с 2014 года капремонт проведен в 6,3 тыс. домах, что составляет 34% от их общего количества.

Наталья Белоштейн