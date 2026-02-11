Кассация определит подсудность дела в отношении экс-замначальника ГУ МЧС Кубани

Краснодарский краевой суд направил уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко и экс-руководителя Северского районного подразделения ведомства Мелько Джемо в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Там будет рассмотрено ходатайство прокуратуры об изменении территориальной подсудности процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Разбирательство по делу началось в Краснодаре. По версии следствия, господин Симоненко выступил организатором двух покушений на убийство, а господин Джемо — пособником. Подсудимым вменяются преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 33 и пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В одном эпизоде речь идет о покушении, совершенном группой лиц по найму, во втором — с квалифицирующим признаком, связанным со служебной деятельностью потерпевшего.

Предварительное заседание в краевом суде прошло 30 января в закрытом режиме. Дата начала рассмотрения дела по существу пока не назначена, уточнили в объединенной пресс-службе судов региона.

Сергей Симоненко был задержан в июле 2024 года и впоследствии уволен из органов МЧС в связи с утратой доверия.

Кроме того, в апреле 2025 года Краснодарский краевой суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, оформленного на Сергея Симоненко и его родственников. В пользу РФ были взысканы 55 объектов недвижимости и 32 автомобиля общей стоимостью около 360 млн руб. Бывший чиновник отрицал коррупционное происхождение активов, заявляя, что получил их в наследство от отца, долгое время возглавлявшего сельхозпредприятие «Кубань» под Краснодаром.

Вячеслав Рыжков