Три человека пострадали при атаках 43 БПЛА в Курской области за сутки

С 9:00 10 февраля до 07:00 11 февраля в Курской области при атаках ВСУ пострадали три мирных жителя. Два человека получили ранения на трассе в Рыльском районе, еще один — в деревне Красная Поляна Хомутовского района. Их транспортировали в Курскую областную больницу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Всего за прошедшие сутки над Курской областью сбили 43 беспилотника. Глава региона также заявил о пяти сбросах взрывных устройств и 19 артиллерийских обстрелах отселенных районов.

Атака на объект энергетики в Рыльском районе привела к отключению электричества для 28 тыс. человек. Помимо этого часть жителей муниципалитета осталась без отопления. Сбои в системе теплоснабжения также произошли в Кореневском, Глушковском и Хомутовском районах.

Вблизи деревни Зорино Курского района из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание крыши жилого объекта. В двухквартирном доме были повреждены окна и дверь. Кроме того, загорелись две хозпостройки. Также пострадали два транспортных средства.

Сутками ранее при атаках ВСУ в Курской области получили повреждения райадминистрация, два магазина и три автомобиля.

Кабира Гасанова