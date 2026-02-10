28 тысяч курян остались без света из-за атаки ВСУ на энергообъект
ВСУ ударили по объекту энергетики в Рыльском районе Курской области. В результате без света и частично без отопления остались населенные пункты Рыльского, Глушковского, Кореневского, Хомутовского районов. Всего ограничения коснулись 28 тыс. человек, уточнил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Делаем все для скорейшего возобновления электроснабжения. Ситуацию держу на контроле»,— добавил глава региона.
О погибших и пострадавших не сообщается.
За минувшие сутки при атаках ВСУ в Курской области пострадали здание райадминистрации, два магазина и несколько автомобилей.