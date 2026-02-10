БПЛА ранили трех человек в Курской области 10 февраля: подросток в коме

В результате ударов беспилотников в Курской области 10 февраля пострадали три человека, включая 16-летнего подростка. Молодой человек в тяжелом состоянии, он находится в коме. Об этом губернатор Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

В районе деревни Яньково Рыльского района дрон ударил по автомобилю, где находились подросток и 44-летний мужчина. У молодого человека диагностированы черепно-мозговая травма и осколочные ранения ног. За ним был отправлен реанимобиль. У мужчины повреждена левая нога, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и акубаротравма. Пострадавших доставят в областную больницу.

Беспилотник также нанес удар по авто в деревне Красная Поляна. По предварительной информации, ранена 57-летняя женщина. У нее осколками повреждена голень.

«На территории наблюдается высокая активность БПЛА. Как только ситуация стабилизируется, доставим ее в облбольницу»,— добавил господин Хинштейн.

В результате падения БПЛА в Курской области также загорелся дом в деревне Зорино Курского района. На месте работают пожарные. Пострадавших нет.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что сегодня при атаке БПЛА в В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа Белгородской области погиб водитель «Газели».

Денис Данилов