В Курской области здание райадминистрации пострадало при атаках ВСУ

С 9:00 9 февраля до 7:00 10 февраля в Курской области уничтожили 31 беспилотник. Также установлено 14 сбросов взрывных устройств и 32 артиллерийских обстрела. В результате никто не пострадал, однако зафиксирован ряд разрушений. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В поселке Хомутовка Хомутовского района обломками посечены два окна в здании райадминистрации и автомобиль.

В городе Рыльске Рыльского района повреждены фасад магазина (название не уточняется), а также остекление двух окон, остекление и двери в магазине сети «Магнит» (ПАО «Магнит»), машина. На трассе Крупец — Рыльск того же муниципалитета уничтожен автомобиль.

Какие повреждения Курская область получила при атаках ВСУ на выходных — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова