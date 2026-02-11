Средняя стоимость кв. м в новостройках Ярославля составила 111 тысяч

Росстат опубликовал данные о средней стоимости одного квадратного метра (кв. м) жилья на первичном и вторичном рынках в Ярославле за четвертый квартал 2025 года. На первичном рынке средняя стоимость кв. м в областном центре составила 111 476 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В квартирах среднего качества (типовых) стоимость составила 99 660 руб., в жилье улучшенного качества — 117 908 руб.

На вторичном рынке жилья по итогам четвертого квартала прошлого года кв. м жилья стоил 93 132 руб., в домах среднего качества — 83 245 руб., улучшенного — 93 988 руб. В элитных домах на вторичном рынке средняя стоимость кв. м составила 182 475 руб.

В среднем по области цены на новостройки в четвертом квартале составили 109 624 руб., на бывшее в употреблении жилье — 93 699 руб. «Ъ-Ярославль» сообщал, что за год цены на первичном рынке в регионе выросли на 8,4%, на вторичном — на 7,6%.

Антон Голицын