В Ярославской области рост цен на жилье опередил инфляцию

В четвертом квартале 2025 года в Ярославской области цены на первичном рынке жилья выросли на 8,4% по сравнению с четвертым кварталом 2024 года. Об этом сообщает Росстат.

Это выше инфляции, которая, по данным Росстата, в Ярославской области составила за год 6,3%. Также опередил инфляцию рост цен на жилье на вторичном рынке — 7,6%. Подорожание вторичного жилья превысило среднероссийские показатели (+3,9%) и данные по ЦФО (+3,4%). Данные по первичному рынку близки к средним по стране (+8,7%), но ниже показателей ЦФО (+10,8%).

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году в регионе построили меньше жилья, чем в 2024 году.

Антон Голицын