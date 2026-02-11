Главком ВС Норвегии допустил «вторжение» России в страну

Главнокомандующий вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен не исключает, что Россия «может предпринять действия» против Норвегии для защиты своих ядерных объектов, размещенных на крайнем севере. При этом он считает, что российские власти «не ставят целью завоевание Норвегии, как в случае с Украиной».

«Мы не исключаем захвата территорий Россией как части ее плана по защите собственного ядерного потенциала, который является единственным, что у них осталось и что действительно угрожает Соединенным Штатам»,— заявил The Guardian господин Кристофферсен.

По словам главкома, большая часть российского ядерного арсенала расположена на Кольском полуострове, недалеко от норвежской границы. Там якобы находятся атомные подлодки, ракеты наземного базирования и самолеты, способные нести ядерное оружие. Эти средства будут иметь решающее значение в случае конфликта России с НАТО в других регионах, отметил он.

«Мы не исключаем этот вариант, потому что для России это по-прежнему остается вариантом того, как обеспечить защиту своего ядерного потенциала, своей возможности нанести ответный удар. Именно такой сценарий мы прорабатываем»,— рассказал Эйрик Кристофферсен.

В 2025 году президент Владимир Путин говорил, что российские атомные подводные лодки способны пропадать с радаров. Этот факт он счел военным преимуществом России. Глава британского МИД Иветт Купер назвала Арктику воротами, через которые Северный флот России может угрожать трансатлантической безопасности. НАТО анонсировало учения в Арктике в ближайшие месяцы.