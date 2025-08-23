Путин назвал преимущество российских атомных подлодок

Президент Владимир Путин сообщил, что российские атомные подводные лодки способны пропадать с радаров. Этот факт он назвал военным преимуществом России.

«здесь секретного ничего нет, я вам скажу. Наши стратегические атомные подводные лодки ходят подо льдом Северного Ледовитого океана и пропадают с радаров. И это наше военное преимущество»,— сказал Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли (цитата по сайту Кремля).

На встрече президент также сказал, что в Арктической зоне находятся огромные запасы минеральных ресурсов. Он также заявил, что Россия и США обсуждают возможность сотрудничества в сфере энергетики в Арктике и на Аляске.

