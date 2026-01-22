НАТО анонсировало учения в Арктике в ближайшие месяцы

Страны НАТО проведут военные учения в Арктике в ближайшие месяцы, сообщил председатель военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне. Он не раскрыл детали планируемых тренировок, но отметил, что они пройдут по аналогии с ежегодными учениями НАТО Nordic Defender, в которых участвуют самолеты США, Канады и Норвегии.

Размещать силы в Гренландии НАТО пока не планирует, уточнил Джузеппе Каво Драгоне. «Мы пока не получали никаких указаний и не начинали планирования никаких специальных миссий, но, как только мы их получим, мы готовы заняться своим делом — военным планированием»,— сказал он на пресс-конференции, комментируя ситуацию вокруг Гренландии (трансляция велась на сайте НАТО).

18 января Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания в совместном заявлении призвали укрепить безопасность в Арктике. Франция предложила НАТО провести учения в Гренландии. Это стало ответом на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из этих восьми стран. По его словам, тарифы будут действовать, пока США не получат контроль над Гренландией.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пошлины и посланы».