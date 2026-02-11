Более 50 рейсов задерживаются в аэропортах Краснодара и Сочи

В аэропортах Краснодара и Сочи утром 11 февраля зафиксированы массовые задержки авиарейсов, возникшие после ранее введенных ограничений на полеты. По данным авиагаваней, ограничения действовали почти десять часов и затронули как вылеты, так и прилеты воздушных судов. В результате в двух крупнейших аэропортах региона суммарно задерживаются более 50 рейсов, что отразилось на расписании авиасообщения по ряду внутренних и международных направлений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно информации онлайн-табло аэропорта Краснодара, с 10 на 11 февраля был перенесен вылет восьми рейсов. В частности, задержки коснулись направлений в Москву, где отложены три рейса, а также рейсов в Ереван, Стамбул, Уфу, Дубай и Казань. Кроме того, на текущие сутки перенесены вылеты самолетов, следующих в Санкт-Петербург и Казань. На прилет в Краснодар с опозданием ожидаются воздушные суда из Сочи, Екатеринбурга, Новосибирска, Дубая, Санкт-Петербурга и Стамбула.

В аэропорту Сочи ситуация также остается напряженной. На вылет задерживаются девять рейсов, которые должны были отправиться еще накануне. Речь идет о рейсах в Краснодар, Санкт-Петербург, Москву, Красноярск, Новосибирск и Екатеринбург. Помимо этого, перенесены вылеты самолетов по направлениям в Москву, Ноябрьск, Стамбул, Самару и Екатеринбург.

На прилет в сочинский аэропорт задерживаются 16 рейсов, из которых семь были запланированы еще на 10 февраля. Это воздушные суда, следующие из Еревана, Минеральных Вод, Нальчика, Владикавказа, Стамбула, Махачкалы и Москвы. Также отложены вылеты сегодняшних рейсов в Грозный, Махачкалу, Пензу, Владикавказ, Пермь, Екатеринбург, Новосибирск, Алматы, Москву и Стамбул.

Пассажирам рекомендовано внимательно следить за актуальной информацией о статусе рейсов. Авиаперевозчики информируют обо всех изменениях по контактным данным, указанным при бронировании билетов, а также через аудиообъявления в терминалах и данные онлайн-табло аэропортов.

Мария Удовик