Пашинян: Армения никогда не будет действовать против России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна никогда не действовала и не будет действовать против интересов Российской Федерации. По его словам, Ереван открыт для диалога с Москвой, но будет последовательно отстаивать свои национальные интересы.

«Никто не сможет втянуть нас в логику действий против России. Мы говорим нашим российским коллегам: мы не будем с вами сражаться, спорить или вступать в словесные перепалки, потому что ценим наши отношения»,— подчеркнул господин Пашинян в интервью Общественной телекомпании Армении. Он добавил, что поддерживает «очень прямые и теплые отношения» с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства Михаилом Мишустиным.

Господин Пашинян сообщил, что Ереван предлагал Москве подписать соглашение, похожее на то, что Армения и США подписали в августе прошлого года. «Конечно, там не было "Пути Трампа", но мы просили всего 5 слов, только 5 слов. Этими словами были: территориальная целостность, суверенитет, юрисдикция, взаимность, нерушимость границ»,— сказал господин Пашинян. Он добавил, что у Москвы возникли вопросы после сделки Еревана и Вашингтона, но на них господин Пашинян «с удовольствием ответил».

9 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Ереван, где состоялись переговоры с Николом Пашиняном. А 10 февраля он провел в Баку переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Целью турне вице-президента США по Южному Кавказу является запуск реализации транспортного проекта «Маршрут Трампа».

Подробнее — в материале «Ъ» «Баку и Ереван выбрали американский путь».