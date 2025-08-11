Ереван и Баку помирятся без Европы

МИД Армении и МИД Азербайджана опубликовали текст парафированного 8 августа в Вашингтоне соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Договор призван привести к историческому примирению Армении и Азербайджана и завершить старейший конфликт на постсоветском пространстве. Одной из ключевых стала седьмая статья документа, исключающая размещение вдоль общей границы сил третьих государств. Таким образом, стороны согласились с необходимостью ухода из приграничных районов Армении так называемых наблюдателей ЕС, миссию которых Баку и Москва считают военно-полицейской и создающей плацдарм для вмешательства Запада на Южном Кавказе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты Азербайджана и США Ильхам Алиев и Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева направо) на встрече в Вашингтоне (8 августа 2025 года)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Президенты Азербайджана и США Ильхам Алиев и Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян (слева направо) на встрече в Вашингтоне (8 августа 2025 года)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Обнародованный в понедельник, 11 августа, текст парафированного в Вашингтоне мирного договора между Арменией и Азербайджаном состоит из 17 пунктов, согласование которых растянулось на многие годы.

Полученный в результате трудного компромисса заключительный вариант документа обязует стороны «признавать и уважать суверенитет, территориальную целостность, нерушимость международных границ и политическую независимость друг друга». Заявив о приверженности Алма-Атинской декларации 1991 года, Ереван и Баку подтвердили, что «границы между бывшими республиками в составе СССР стали международными границами соответствующих независимых государств и признаны таковыми международным сообществом».

Одним из факторов деэскалации на уровне государств и обществ Армении и Азербайджана должны стать условия новых отношений, записанные в восьмой статье мирного договора, в которой стороны обязуются «бороться с нетерпимостью, расовой ненавистью и дискриминацией, сепаратизмом, насильственным экстремизмом и терроризмом во всех их проявлениях».

Между тем ключевое значение для формирования новой реальности на Южном Кавказе будет иметь седьмая статья соглашения, обязующая Ереван и Баку не дислоцировать вдоль своих границ силы третьих сторон.

«Стороны не будут размещать вооруженные силы третьих сторон вдоль общей границы. До демаркации общей границы и последующей демаркации стороны будут осуществлять взаимно согласованные меры безопасности и укрепления доверия, в том числе в военной сфере, для обеспечения безопасности и стабильности в приграничных районах»,— говорится в седьмой статье.

В практическом плане это положение документа, в частности, означает, что из приграничных районов Армении теперь должны будут уйти так называемые наблюдатели ЕС, миссия которых, несмотря на возражения Москвы и Баку, была развернута в регионе в последние годы, в период активного сближения Еревана и Брюсселя.

Отвечая на вопрос об открытии трех оперативных центров наблюдательной миссии ЕС в Армении, 14 июня 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Развертывание присутствия Евросоюза на территории Армении происходило форсированно, под серьезным нажимом со стороны Брюсселя. Еэсовцы практически навязали свое присутствие. Запуск миссии, целью которой было провозглашено содействие в нормализации отношений между Баку и Ереваном, происходил в одностороннем порядке, на неконсенсусном фундаменте, без согласия азербайджанской стороны и других региональных игроков и без надлежащей отчетности».

«Это лишь подтверждает истинную подоплеку еэсовской политики в регионе, главное для которой — выдавливание России из Закавказья, превращение Южного Кавказа в арену геополитического противостояния в ущерб коренным интересам проживающих здесь людей. Неподотчетность еэсовской миссии международному сообществу, и прежде всего Азербайджану и Армении, подкрепляет подозрения в наличии скрытой повестки дня в еэсовской деятельности "на земле", присутствии в мандате миссии "второго дна" под прикрытием ее "гражданского" характера»,— резюмировала Мария Захарова.

Тем не менее еще в сентябре прошлого года, в ходе визита в Ереван уходящего со своего поста главы МИД Франции Стефана Сежурне, вопрос о европейских наблюдателях в Армении возник с новой остротой. «Присутствие наблюдателей очень важно для снижения рисков и усиления прозрачности»,— заявил в Ереване Стефан Сежурне к явному неудовольствию Москвы и Баку, считающих пограничную миссию ЕС вблизи границы Азербайджана «военно-полицейской».

Между тем, согласившись на условия седьмой статьи мирного договора, армянская сторона пошла на серьезные уступки Баку.

В итоге мирный договор между Ереваном и Баку, судя по всему, способен обнулить или как минимум осложнить прежние планы западных стратегов интегрировать Армению в евро-атлантические структуры, раскрыв над ней свой «зонтик безопасности».

Сергей Строкань