Алиев и Вэнс встретились в Баку

В Баку состоялись переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Встреча прошла в узком составе, сообщает азербайджанское агентство Report.az.

Американо-азербайджанские переговоры в Баку (10 февраля 2026 года)

В столице Азербайджана состоялась церемония официальной встречи господ Алиева и Вэнса. На площади с государственными флагами двух стран в честь вице-президента США был выстроен почетный караул.

После встречи в узком составе начались переговоры сторон в расширенном составе с участием делегаций обеих стран. По итогам Ильхам Алиев и Джей Ди Вэнс выступят с заявлением для прессы.

Прибытию в Азербайджан предшествовала поездка вице-президента США в Армению 9 февраля. Серия визитов приурочена к запуску проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания», а также нацелена на укрепление отношений Вашингтона с Баку и Ереваном.

