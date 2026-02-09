Баку и Ереван выбрали американский путь

Вице-президент США Джей Ди Вэнс совершает турне по Южному Кавказу, в ходе которого он посетит Ереван и Баку и станет первым представителем высшего руководства США, побывавшим в двух бывших советских республиках. Поездка Вэнса, первым пунктом которой 9 февраля стала Армения, призвана запустить реализацию проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» и укрепить отношения США с двумя странами, примирение которых президент Трамп записал себе в заслугу. Имеющая союзнические отношения с Ереваном и Баку Россия готова обсудить подключение к «Маршруту Трампа», однако против этого пока выступает армянская сторона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп анонсировал поездку Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан в свой в социальной сети Truth Social, где сообщил, что вице-президент США отправляется туда, «чтобы продолжить наши мирные усилия и содействовать реализации “Маршрута Трампа”»

Фото: Jose Luis Magana / AP Дональд Трамп анонсировал поездку Джей Ди Вэнса в Армению и Азербайджан в свой в социальной сети Truth Social, где сообщил, что вице-президент США отправляется туда, «чтобы продолжить наши мирные усилия и содействовать реализации “Маршрута Трампа”»

Фото: Jose Luis Magana / AP

Программу и повестку начавшегося 9 февраля турне вице-президента США Джей Ди Вэнса по двум соседним государствам Южного Кавказа сообщили накануне в Госдепе США.

Как следует из заявления американского дипломатического ведомства, вице-президент Вэнс принял решение лететь в Ереван из Милана, где он представлял США на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года. Вместе со вторым лицом в администрации США в поездку по региону отправился заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг.

За несколько дней до начала поездки в Ереване высадился американский переговорный десант, для работы которого в гостинице «Армения Мариотт» даже был выделен целый этаж.

Как сообщила армянская газета «Храпарак», для подготовки нескольких комнат для переговоров в них оставили только столы и стулья, вынеся остальную мебель. При этом сотрудникам отеля было строго запрещено находиться на этом этаже.

В посольстве США в Ереване подтвердили заблаговременное прибытие в Армению большой группы американских специалистов для изучения потенциальных площадок под проект строительства коридора между Арменией и Азербайджаном, получившего название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP).

«Представители американской инженерно-консультационной фирмы AECOM, действуя от имени глобального партнерства по инфраструктуре и инвестициям Госдепа США, посетили Армению для начала исследований площадки для проекта TRIPP»,— заявили в американской дипмиссии в Ереване.

Как следует из сообщения, в задачу экспертов входит подготовка технико-экономического обоснования и предложений по проектированию железной дороги и другой инфраструктуры.

Примечательно, что первым закавказскую миссию Джей Ди Вэнса обнародовал 24 января сам президент Трамп, сообщивший о его готовящейся поездке в социальной сети Truth Social.

Поблагодарив президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна за соблюдение условий подписанного ими летом прошлого года в Вашингтоне мирного соглашения между Баку и Ереваном, американский лидер пообещал вскоре направить в регион своего заместителя, «чтобы продолжить наши мирные усилия и содействовать реализации "Маршрута Трампа"». Кроме того, Дональд Трамп сообщил о том, что США планируют заключить с Арменией соглашение о сотрудничестве в сфере мирного атома, а также контракты о поставках полупроводников и военной продукции с Азербайджаном, в том числе бронежилетов и катеров.

Напомним, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с президентом Трампом в Вашингтоне лидеры Армении и Азербайджана подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Именно тогда проект и получил название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

Реализация проекта «Маршрут Трампа» подразумевает разблокирование транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией через территорию Армении. Как заявил сразу после подписания соглашения Никол Пашинян, маршрут предполагает прокладку нефте- и газопроводов, линий электропередачи и интернет-кабелей, а также железной дороги между Ереваном и Баку по приграничной с Ираном железнодорожной ветке.

Следующим шагом на пути реализации проекта стало обнародование МИД Армении 14 января рамочного соглашения с Вашингтоном о реализации проекта «Маршрут Трампа».

В заявлении армянского дипломатического ведомства сообщалось об основании компании TRIPP Development Company, на которую будет возложена ответственность за развитие TRIPP с правом застройки, предоставляемым ей на первоначальный срок 49 лет. Армянская сторона взяла на себя обязательство предложить США долю в размере 74% в TRIPP Development Company и сохранить за собой долю в размере 26%. Ожидается, что в дальнейшем сотрудничество будет продлено еще на 50 лет с предоставлением правительству Армении дополнительной собственности, что доведет его долю до 49%.

Запуск проекта «Маршрут Трампа» на Южном Кавказе, который после турне Джей Ди Вэнса вступит в практическую плоскость, создает новую интригу вокруг вопроса о том, может ли и на каких условиях присоединиться к нему Россия.

«В России очень внимательно следят за тем, что происходит вокруг армяно-американского проекта "Дорога Трампа". Мы готовы к обсуждению возможности подключения к этой инициативе, учитывая в том числе весьма тесное взаимодействие России и Армении в поддержании и развитии железнодорожной сферы в Республике Армения»,— заявил в конце прошлой недели в интервью телеканалу «Россия 24» посол РФ в Армении Сергей Копыркин. По словам российского дипломата, конкретные детали только начинают проясняться, в связи с чем потребуется определенное время для его запуска.

Комментируя 30 января ситуацию вокруг продвигаемого Вашингтоном регионального интеграционного проекта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также указала на то, что Россия готова изучить возможные варианты своего подключения к «Маршруту Трампа», в том числе с учетом имеющейся в распоряжении Москвы уникальной экспертизы РЖД.

Однако посетивший с визитом Москву 5–6 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян, несмотря на в целом примирительный тон заявлений в адрес Москвы, дал понять, что в Ереване не рассматривают возможность присоединения России к «Маршруту Трампа». «Я не могу делать такие утверждения»,— заявил Ален Симонян в интервью сайту factor.am, отвечая на вопрос, планирует ли Ереван обсуждать участие в проекте России.

«TRIPP — прежде всего армяно-американская организация. Если мы говорим об открытии такого маршрута или дороги, то, по мне, это должна быть какая-то отдельная инициатива. Но в рамках TRIPP считаю это абсурдным, поскольку это означает сделать все, чтобы проект не работал»,— отметил спикер армянского парламента.

Сергей Строкань