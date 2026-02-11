В России с вечера приостановили работу пять аэропортов

В аэропортах пяти городов действуют временные ограничения на полеты. Не принимают и не выпускают самолеты аэропорты Волгограда, Саратова, Казани и Чебоксар. Также ночью ограничения действовали для Калуги, но в 4:59 мск они были сняты.

Меры ввели для обеспечения безопасности полетов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ночью Волгоградская область оказалась под ударом украинских БПЛА. Были атакованы Волгоград, где при ударе беспилотников загорелась территория завода, а также Волжский, где при налете оказалась повреждена квартира в жилом доме. По предварительным данным, никто не пострадал. О налете на другие регионы местные власти пока не сообщали.