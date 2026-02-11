На юге Волгограда загорелась территория завода от удара БПЛА

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил о налете украинских беспилотников на регион. Удару подверглась столица области. На территории завода на юге Волгограда произошел пожар.

Также был атакован город Волжский. При налете была повреждена квартира в жилом доме. Один из беспилотников упал на территорию детского сада, который называется «Ягодка».

Пострадавших нет, сообщил господин Бочаров. Сотрудники оперативных служб и муниципальных образований занимаются поиском обломков БПЛА, отметил он.