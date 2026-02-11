Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Первые пациенты в России получат вакцину от меланомы в 2026 году

Первые пациенты в России начнут получать персонализированную мРНК-вакцину от меланомы в 2026 году. Об этом сообщил директор НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина Иван Стилиди.

«Мы получили разрешение и право на клиническое применение мРНК-вакцины. В этом году будет работать вакцина»,— сказал господин Стилиди в интервью «РИА Новости».

10 февраля Минздрав России выдал разрешение на применение вакцины «Неовак-РОНЦ», разработанной НМИЦ онкологии им. Блохина совместно с Центром имени Гамалеи и НМИЦ радиологии. Препарат создается индивидуально для каждого пациента на основе анализа его опухоли и помогает иммунной системе распознавать и уничтожать раковые клетки.

Первые три тестовые партии мРНК-вакцины были выпущены в декабре 2025 года. Как ранее сообщал гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн, стоимость создания одной персонализированной вакцины для государства составит около 300 тыс. рублей, но для пациентов лечение будет бесплатным.

