Шереметьево не будет переманивать перевозчиков у Домодедово

Гендиректор Шереметьево Михаил Василенко сообщил, что аэропорт не планирует переманивать перевозчиков из Домодедово. По его словам, руководству важно, чтобы бывший конкурент по московскому авиаузлу, купленный дочерней структурой Шереметьево, продолжал приносить доход.

«Нам важно, чтобы авиакомпании летали и обеспечивали EBITDA и доходы в Домодедово. Государство требует от нас, чтобы аэропорт Домодедово функционировал постоянно и имел свою коммерческую и ценовую стратегию»,— сообщил журналистам господин Василенко.

Топ-менеджер подчеркнул, что аэропорту потребуются масштабные инвестиции для дальнейшего развития. Также он отметил, что Шереметьево планирует реструктуризировать Домодедово, но назвал это сложным проектом из-за раздробленности холдинга, в который входят 25 организаций со своим отдельным управленческим составом. Шереметьево собирается внедрить в Домодедово прозрачную систему управления и создать отдельный совет директоров, сообщил господин Василенко.

Задача нового менеджмента — вывести аэропорт на безубыточность в рамках новой стратегии развития, отметил Михаил Василенко. Количество компаний, которые могут быть упразднены или консолидированы, он не уточнил. «Госорганы ставят перед нами задачу создания стратегии развития аэропорта»,— сказал гендиректор.

