Шереметьево и банк ПСБ заключили договор о покупке аэропорта Домодедово

АО «Международный аэропорт Шереметьево» (МАШ) в лице дочерней компании ООО «Перспектива» и банк ПСБ заключили договор о приобретении аэропорта Домодедово. Стоимость сделки по итогам аукциона составляет более 66,1 млрд руб.

Со стороны «Перспективы» договор подписал гендиректор компании Александр Ильин в присутствии главы МАШ Михаила Василенко. «Нам предстоит трудная работа по разным направлениям деятельности. На сегодня Домодедово — это разрозненный актив, состоящий из 25 компаний, которые несут убытки порядка 10 млрд руб. ежегодно и имеют значительную долговую нагрузку в размере 75 млрд руб.»,— прокомментировал господин Василенко (пресс-релиз есть в распоряжении «Ъ»).

По словам главы Шереметьево, за последние годы пассажиропоток Домодедово снизился на 55%. По результатам 2025 года показатель упал с 30,5 до 13,8 млн пассажиров. «Десятки лет не осуществлялись инвестиции в аэродромную инфраструктуру аэропорта»,— уточнил Михаил Василенко.

Одной из основных задач господин Василенко назвал формирование программы оздоровления Домодедово, которую в установленные сроки представят в контролирующие госорганы. В первую очередь, отметил глава МАШ, планируется «оптимизировать структуру предприятия, перейти к окупаемости и повысить качество обслуживания».

«Перспектива» приобрела Домодедово на повторных торгах, организованных ПСБ на площадке РТС-тендер 29 января. Новому собственнику также достался долг Домодедово на 70 млрд руб. Первый аукцион по продаже аэропорта, начальная цена которого составляла 132,26 млрд руб., не состоялся из-за отсутствия допустимых заявок.