Аэропорт платежом красен

На модернизацию взлетно-посадочных полос (ВПП) и терминала, замену спецтехники и программного обеспечения аэропорта Домодедово, который недавно приобрела дочерняя структура Шереметьево, потребуются значительные инвестиции. Собеседники “Ъ” оценивают затраты минимум в 20 млрд руб., полагая, что речь пойдет о концессионном соглашении. Окупить такие вложения, по мнению экспертов, в обозримом будущем будет практически невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Домодедово потребуются масштабные инвестиции для дальнейшего развития, сообщил журналистам гендиректор Шереметьево Михаил Василенко. По его словам, конкретизировать объем вложений можно будет по итогам аудита, который проведут отобранные на конкурсе подрядчики.

Наибольших средств может потребовать реконструкция ВПП-2. Решение о строительстве объекта стоимостью 13 млрд руб. еще в 2012 году приняли в Росавиации, работы должны были завершить в 2016 году, но полосу так и не сдали. По словам господина Василенко, ВПП-2 была проложена с нарушением строительных норм и правил, что было выявлено Росавиацией при проведении проверочных мероприятий. «Экспертная комиссия будет определять объем работ, и, скорее всего, потребуются дополнительные инвестиции в реконструкцию»,— сказал топ-менеджер.

По словам господина Василенко, при росте пассажиропотока в Домодедово также потребуется модернизация терминала. Комплекс, пояснил он, проектировался более 20 лет назад, когда не учитывались новые тенденции хабов, не были предусмотрены крупные багажные системы и технологии обработки трансфера, на который в современных терминалах должно приходиться более 40% пассажиров.

Кроме того, Домодедово потребуется обновление программного обеспечения, поскольку, по предварительным данным, системы безопасности и хранения данных аэропорта сегодня работают на иностранном софте и хранятся на зарубежных серверах, уточнил Михаил Василенко. В Пулково “Ъ” сообщили, что переход на российские решения обошелся аэропорту с 2022 года примерно в 1,5 млрд руб. Также, по словам господина Василенко, предстоит оценить состояние аэропортовой и аэродромной спецтехники: «Мы пока ничего об их состоянии не знаем, возможно, техника там старая».

По словам Михаила Василенко, в Домодедово три года не было аудита и в структурах холдинга ожидается реструктуризация. Однако аэропорт сохранит свой совет директоров и менеджмент. Количество компаний, которые могут быть упразднены или консолидированы, он не уточнил. Модель развития Домодедово будет предусматривать оптимистический и пессимистический сценарии. При последнем пассажиропоток останется на текущем уровне или будет падать.

Но закрытия аэропорта не будет ни в одном сценарии, подчеркнул господин Василенко: «Аэропорт Домодедово закрыт не будет — государство ставит задачу вывести его на безубыточность».

Дочерняя структура Шереметьево 9 февраля заключила договор о приобретении Домодедово за 66,1 млрд руб. с учетом долга в размере 75 млрд руб. (см. “Ъ” от 30 января). Отвечая на вопрос “Ъ” о цене покупки, которую ряд экспертов считают завышенной, Михаил Василенко отметил, что «государству требовалось и хотелось продать подороже». «Государство определило стоимость, а совет директоров МАШ (Международного аэропорта Шереметьево.— “Ъ”) с участием представителей государства принял решение о покупке»,— сказал он. В Домодедово, Минтрансе и Росавиации “Ъ” не ответили.

По мнению одного из собеседников “Ъ” в аэропортовом сообществе, при капитальной реконструкции ВПП стоимость работ в текущих ценах может быть по меньшей мере сопоставима с бюджетом строительства и вдвое превосходить его в случае «полного пересмотра проекта». В 10–20 млрд руб. он оценивает и стоимость реконструкции действующей ВПП.

Если полоса построена с нарушениями, то ее исправление обойдется в «гигантские суммы», соглашается старший научный сотрудник Института экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко. И, отмечает он, после реконструкции ВВП-2 перед Домодедово, вероятно, встанет задача модернизации первой полосы. По данным Международной ассоциации аэропортов, построенную в 1962 году ВПП-1 реконструировали в последний раз в 2007 году. Ключевой вопрос в этом случае — источники финансирования, говорит господин Крамаренко. Пока в Домодедово, по его словам, перспектив роста пассажиропотока и возврата вложений даже на приобретение покупки не проглядывается.

Глава «АвиаПорта» Олег Пантелеев считает, что первостепенная задача сегодня связана не с развитием Домодедово на будущий период, а с обеспечением устойчивости аэропорта в текущем моменте. По его словам, приоритетом станет привлечение новых клиентов, реструктуризация долга и сокращение издержек, в том числе на терминал. Последний, добавляет эксперт, устойчиво функционирует как узел point-to-point (для прямых рейсов без пересадок), и в перспективе может потребоваться консервация части аэровокзала, чтобы сэкономить на коммунальных услугах.

Источник “Ъ” в аэропортовой отрасли полагает, что реконструкция аэродрома будет финансироваться в рамках концессионного соглашения. Как показал пример Пулково, планировать концессию с расчетом на безубыточность имеет смысл при прогнозе на рост пассажиропотока до 20 млн пассажиров в год, отмечает Андрей Крамаренко. При этом, добавляет он, инвестор Пулково исходно получил инфраструктуру после реконструкции. Публичная констатация проблем с аэродромом, считает эксперт, может служить для Шереметьево аргументом в торге об условиях концессии.

Айгуль Абдуллина