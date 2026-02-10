В Сочи отражают атаку беспилотников, введены усиленные меры безопасности

В Сочи задействована система противовоздушной обороны в связи с отражением атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили городские власти, отметив, что все экстренные и оперативные службы переведены в состояние максимальной готовности. Координация их действий осуществляется городским оперативным штабом, который в круглосуточном режиме контролирует развитие обстановки и принимает необходимые решения, сообщил глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Жителей и гостей курорта призвали сохранять спокойствие и строго соблюдать меры личной безопасности. Особое внимание рекомендовано уделить тем, кто проживает вблизи береговой линии. Власти подчеркивают, что в таких районах следует оставаться в помещениях без остекления и не выходить на улицу до официального сообщения о стабилизации ситуации. Эти меры направлены на минимизацию возможных рисков и обеспечение безопасности населения.

Отдельно акцентировано внимание на информационной дисциплине. Граждан, ставших очевидцами происходящего, просят воздержаться от фото- и видеосъемки, а также от распространения любых материалов в социальных сетях. Речь идет о недопустимости публикации кадров работы системы ПВО, беспилотных летательных аппаратов и их обломков, а также действий специальных и оперативных служб и средств защиты объектов, задействованных при отражении атаки.

В администрации города подчеркивают, что все решения принимаются в соответствии с действующими регламентами, а ситуация находится под контролем профильных служб. Сигнал тревоги будет отменен сразу после того, как обстановка в Сочи будет признана безопасной. До этого момента жителям и гостям курорта рекомендуется ориентироваться исключительно на официальные сообщения и соблюдать все предписанные меры предосторожности.

Мария Удовик