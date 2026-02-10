В Крыму медианная цена товаров для строительства и ремонта выросла на 12%

В Республике Крым медианная цена товаров для строительства и ремонта в 2025 году выросла на 12% в сравнении с 2024 годом — до 10,8 тыс. руб. Количество покупок такой продукции сократилось год к году на 3%. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По данным центра, в Севастополе медианная цена товаров для строительства и ремонта за год выросла на 14%. Спрос на такую продукцию сократился на 4%.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», аналогичная тенденция наблюдалась в Краснодарском крае. В регионе количество покупок товаров для строительства и ремонта в 2025 году сократилось на 4%. При этом оборот рынка вырос на 9%. Медианная цена таких товаров немногим превысила 11 тыс. руб., что на 13% выше уровня 2024 года.

Эксперты «Чек Индекса» пояснили, что оборот рынка растет за счет повышения стоимости товаров. Чаще всего покупали сухие смеси, средства для покраски и косметических работ (клей, краски, обои и др.), ручной и электроинструмент, материалы для напольного и настенного покрытия. «Покупательский трафик обеспечивают, как правило, ремонтные нужды владельцев новых квартир и потребности в ремонте арендной жилплощади (на фоне роста стоимости аренды жилья) в крупных городах»,— отметили аналитики «Чек Индекса».

Собственник ГК «Славянский ДворЪ», генеральный директор ООО «Идеал-Керамика» Сергей Слепуха пояснил, что на удорожании товаров для строительства и ремонта (а по некоторым позициям прирост достигает 25-30%) повлияла инфляция и ужесточение налогового законодательства.

«Одна из важнейших проблем — это логистические затраты, где рост стоимости ГСМ и запчастей для перевозчика влечет удорожание самой перевозки, что конечно же отображается на общей стоимости продукции для конечного покупателя. Мы стараемся следить за этим и заранее планировать отгрузку продукции, используя действующие расценки»,— рассказал генеральный директор ООО «Комбинат стеновых материалов Кубани» Дмитрий Гризодубов.

Маргарита Синкевич