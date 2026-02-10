Белый дом: Трамп поддерживает посещавшего остров Эпштейна министра Латника

Президент США Дональд Трамп поддерживает американского министра торговли Говарда Латника, несмотря на разоблачение о его связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Министр Латник остается очень важным членом команды президента Трампа, и президент полностью поддерживает министра»,— заявила журналистам госпожа Левитт (цитата по Reuters).

Сегодня господин Латник подтвердил на слушаниях в Сенате, что в 2012 году посещал частный остров Джеффри Эпштейна. Американские законодатели из обеих партий призвали министра к отставке, обвиняя его во лжи перед Конгрессом и общественностью. Они указывали, что Говард Латник утверждал о прекращении всех контактов с Эпштейном еще в 2005 году. Согласно опубликованным файлам по делу Эпштейна, господин Латник поддерживал с финансистом связь как минимум до 2018 года.

В 2019 году Джеффри Эпштейну были предъявлены обвинения в сутенерстве и секс-торговле, в частности, во время вечеринок на его острове. 30 января этого года Минюст США обнародовал 3 млн файлов по делу Джеффри Эпштейна. В них упоминаются имена президента США Дональда Трампа, 42-го американского президента Билла Клинтона, бывшего принца Эндрю, миллиардера Илона Маска и других.

Подробности — в материале «Ъ» «Секретные файлы выставили на всеобщее обозрение».