Министра торговли США призывают уйти в отставку из-за связей с Эпштейном

Представители как Республиканской, так и Демократической партии в Конгрессе США требуют, чтобы министр торговли Говард Латник ушел в отставку из-за обнаружившихся связей с финансистом Джеффри Эпштейном.

«К нему есть много вопросов. Но, честно говоря, ему следовало бы облегчить жизнь президенту и просто уйти в отставку»,— заявил конгрессмен-республиканец Томас Мэсси. «Теперь ясно, что министр торговли Говард Латник лгал о своих отношениях с Эпштейном. Он утверждал, что не контактировал с Эпштейном после 2005 года, однако теперь мы знаем, что они вели совместный бизнес. Латник должен уйти в отставку или быть уволенным. И он должен ответить на наши вопросы»,— написал конгрессмен-демократ Роберт Гарсия.

Информация о связях господина Латника с финансистом, осужденным за сутенерство и секс-торговлю, содержится в опубликованных в конце января новых документах из так называемых файлов Эпштейна. В частности, в переписке с Эпштейном за 2012 год господин Латник говорит о планах посетить частный остров финансиста со своей женой и детьми. Позже Эпштейн написал господин Латнику, что «его было приятно видеть», из чего следует, что визит на остров состоялся. Они также инвестировали в один и тот же бизнес.

Также документы показывают, что будущий министр торговли поддерживал отношения с Эпштейном как минимум до 2018 года. Сам господин Латник в октябре прошлого года заявлял, что не контактировал с Эпштейном лично с середины 2000-х.

Яна Рождественская