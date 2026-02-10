Наставник «Локомотива» после выхода в плей-офф: нельзя расслабляться

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли считает, что после выхода в плей-офф нельзя расслабиться: за оставшиеся матчи регулярного чемпионата КХЛ еще необходимо отработать некоторые моменты. Об этом Хартли сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Сергей Звягин и Боб Хартли

Фото: ХК «Локомотив»

Фото: ХК «Локомотив»

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 10 февраля «Локомотив» обыграл «Шанхайских драконов» в Санкт-Петербурге со счетом 2:0 и обеспечил себе место в плей-офф. Кроме того, эта победа стала седьмой подряд для ярославской команды.

Наставнику «Локомотива» игра своих подопечных «не совсем понравилась». Он объяснил свою оценку большим количеством удалений во втором периоде. Тем не менее отметил, что гол Максима Шалунова в середине второго периода «вдохнул жизнь». «Третий период мы провели уже гораздо лучше. Поэтому хорошая для нас победа. Хочется побольше нам заработать очков. Поэтому продолжаем свою победную серию»,— сказал Боб Хартли.

Наставник «Локомотива» отметил, что после досрочного выхода в плей-офф команда не должна расслабляться. «Эта лига достаточно равная сейчас, поэтому нельзя просто сидеть и расслабляться. Впереди у нас все еще серьезные матчи с сильными соперниками, и в течение этих матчей нам нужно постараться выжать из себя максимум, доработать над теми моментами, над которыми нам нужно поработать, и после этих 13 матчей быть в оптимальной кондиции и готовыми на плей-офф»,— прокомментировал главный тренер.

10 февраля стало известно о вхождении в тренерский штаб канадского специалиста Майка Пелино, ставшего ассистентом Хартли. «Мы очень рады, что он присоединился к нашему тренерскому штабу. У меня есть очень хороший опыт работы с ним в разных командах. Поэтому он дополнил наш тренерский штаб. И мы в нашей команде все делаем вместе»,— ответил Боб Хартли.

В составе «Локомотива» сегодня не играл нападающий Александр Радулов, но выступал форвард Егор Сурин. При этом оба игрока во время паузы в регулярном чемпионате выступали на Матче звезд. По словам Хартли, Сурин готов был выйти, а Радулову решили дать отдохнуть. «Александр — очень важный для нас игрок, он не ищет выходных. Удивительно, что в 39 лет у него такая скорость, такая страсть и такая энергетика. Мы воспользовались просто тем моментом, что у нас такое расписание, где мы можем дать ему время отдохнуть»,— пояснил главный тренер.

Отметил наставник ярославской команды и соперника. По его мнению, «Шанхайские драконы» станут той командой, на которую будет интересно смотреть. «Эта команда все еще строится, и Мит Лав (главный тренер, канадец — прим. «Ъ-Ярославль») приехал достаточно недавно. Команда все еще борется, чтобы попасть в зону плей-офф. Тот хоккей, в который они играют, очень качественный. Они побили рекорд с точки зрения, как быстро они собрали эту команду»,— сказал Боб Хартли.

12 февраля ярославский ХК «Локомотив» сыграет на выезде с минским «Динамо».

По состоянию на 10 февраля «Локомотив» занимает первое место в Западной конференции и второе в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 77 очками. Ярославская команда стала третьей, вышедшей досрочно в плей-офф. До этого место обеспечили себе «Металлург» и «Авангард» на Востоке.

Алла Чижова